Президент Федеративной республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что из-за войны в Украине Германия также столкнется с трудностями. Текст речи распространила его администрация.

"Да, и в Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным. Впереди нас ждет еще много трудностей. Несмотря на все дипломатические усилия <...>, наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям потребуются еще долго", - сказал президент в воскресенье в видеообращении к участникам концерта солидарности с Украиной.

Мы уже рассказывали, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

Ранее "Страна" писала, что министр обороны Германии Кристин Ламбрехт и вице-канцлер Роберт Габек заявили, что они исчерпали лимит оружия, который можно было передать Украине.

Также мы рассказывали, что в Германии озвучили план снижения закупок газа из Российской Федерации. Берлин рассчитывает к концу года сократить до 30% зависимость от газа РФ, к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти РФ.