Папа Римский призвал остановить войну, пока она не уничтожила человечество. Об этом Понтифик написал на своей странице в Twitter.

"Перед лицом опасности самоуничтожения, человечество должно осознать, что пора остановить войну, стереть ее с человеческой истории, прежде чем она сотрет человеческую историю. Каждый политический лидер должен задуматься и посвятить себя этой цели!", - написал Папа Римский Франциск.

Скриншот: Twitter/Pope Francis

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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