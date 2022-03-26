Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украине в войне с Россией помогло бы открытие новых фронтов.

Об этом Алексей Данилов сказал, комментируя текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, где в наступление перешёл Азербайджан.

По словам Данилова, это "отвлекло" бы Россию от войны с Украиной.

"Если бы и Приднестровье, и Грузия, и все бы на сегодняшний день занимались возвращением своих территорий, более того, я могу сказать, что Польша пока не на официальном уровне уже выступила с претензиями на Калининградскую область, это нам бы точно помогло, потому что им было чем заниматься, кроме того, что уничтожать наши города и села", - пояснил секретарь СНБО.

Напомним, что азербайджанские военные вторглись в зону российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

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