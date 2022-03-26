Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе.

Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

Командование российского миротворческого контингента предпринимает меры для урегулирования ситуации. Россия направила Азербайджану призыв отвести войска", - заявили в Минобороны РФ.

При этом, ВС Азербайджана с помощью беспилотника "Байрактар" нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха. Уточняется, что удары с беспилотников были нанесены в районе населенного пункта Фурух.

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