Министерство обороны Азербайджана опровергло заявление Минобороны РФ о том, что армия Азербайджана отступила и вернулась на свои прежние позиции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщают азербайджанские медиа.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики с сожалением констатирует, что пункты, отраженные в заявлении Министерства обороны Российской Федерации от 27 марта 2022 года, не соответствуют действительности. Никаких изменений в позициях Азербайджанской Армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий нашей страны, не произошло. Информация об отступлении частей Азербайджанской Армии с этих позиций не отражает действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку", - говорится в заявлении.

Отметим, что Нагорный Карабах - спорная территория между Азербайджаном и Арменией. Споры за нее идут уже годами. Ранее Россия помогала Армении удерживать эту территорию, оставляя там свои войска. Однако 18 марта стало известно, что из-за войны в Украине Россия вывела оттуда своих военных, чтобы восполнить больше потери. Выведением войск воспользовался Азербайджан и уже 26 марта появилась информация, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе.

На это позитивно отреагировали в Украине, которая в конфликте всегда поддерживала Азербайджан. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украине бы помогло открытие таких "вторых фронтов".