"Путин" и "Россия". В Вене хулиганы разрисовали дорогие украинские авто. Фото
Фанаты Путина разрисовали в Вене украинские роскошные автомобили.
Об этом сообщает австрийское издание Heute.
"Тысячи украинцев нашли безопасное убежище в Австрии. В Вене многочисленные волонтеры изо дня в день работают, чтобы помочь беженцам. В связи со сложной ситуацией городские власти Вены отменили плату за парковку автомобилей из Украины. Но в то время как многие люди пытаются помочь прибывшим, несколько человек решили изуродовать баллончиками автомобили из Украины", - пишет Heute.
Так, на автомобилях Mercedes GLE и Mercedes G500 в разных районах Вены были написаны краской слова "Россия" и "Путин", а также замазывали номерные знаки.
"Полиция подтвердила, что только в 5-м округе за последние две недели были повреждены по меньшей мере два автомобиля с украинскими номерными знаками", - пишет издание.
"Мы очень серьезно относимся к этому повреждению имущества и проводим расследование. Нельзя исключать и политический мотив", - сказал "Heute" представитель полиции Маркус Диттрих.
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