Аваков в эфире телеканала спел матерную песню о Путине. Видео
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков спел известную песню о Путине в прямом эфире. Он напомнил, что ее придумали именно харьковские футбольные фанаты.
Поначалу Аваков усомнился, что такую песню можно пять в эфире, но получив одобрение ведущих, он пропел: "Путин ху@ло!"
При этом ведущий ему активно подпевал.
Напомним, на днях российские СМИ сообщали об убийстве Авакова. До этого экс-глава МВД Украины написал, что его дом в Харькове частично разрушен, а сам он находится в Киеве в рядах теробороны.
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