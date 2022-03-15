Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков спел известную песню о Путине в прямом эфире. Он напомнил, что ее придумали именно харьковские футбольные фанаты.

Поначалу Аваков усомнился, что такую песню можно пять в эфире, но получив одобрение ведущих, он пропел: "Путин ху@ло!"

При этом ведущий ему активно подпевал.

Напомним, на днях российские СМИ сообщали об убийстве Авакова. До этого экс-глава МВД Украины написал, что его дом в Харькове частично разрушен, а сам он находится в Киеве в рядах теробороны.

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