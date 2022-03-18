Среди российских военных участились случаи "самострела". Из-за низкого морально-боевого духа, солдаты наносят себе увечья, прибегают к суициду. Некоторые отказываются принимать участие в военных действиях.

В пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины в своей традиционной фронтовой сводке за 18 марта.

"Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от исполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил России полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля", - говорится в сообщении.

Кроме того, Генштаб отмечает, что провластные российские медиа продолжают распространять ложную информацию о войне. Они создают постановочные ролики "с целью дискредитации деятельности военно-политического руководства и Сил обороны Украины".

Также в Генштабе сообщили, что в городе Джанкой, на временно оккупированной территории Крыма, приостановлено обучение в учебных заведениях. В зданиях школ хотят поселить прибывающих военных.

В Черниговской области российские оккупанты запугивают местных жителей, чтобы подавить сопротивление.

"Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом освобождать временно занятую территорию Украины по всем направлениям", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в Генштабе рассказали, что Россия пытается мобилизировать максимум войск. Так, по их информации военное руководство российской федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении.

Отметим, что Армения - член Организации Договор коллективной безопасности, куда входит также Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Российские войска размещены в Армении в том числе для поддержки страны в конфликте за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном.

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