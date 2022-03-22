6500 грн разовой помощи для людей, которые потеряли работу из-за войны, в рамках программы "єПідтримка" получили уже 480,5 тысяч украинцев. Всего в "Дию" пришло 3,2 миллиона заявок.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Средства по всем этим заявкам поочередно будут выплачены", - заявил он.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил о принятой программе "Деньги, работа, жилье" для помощи вынужденным переселенцам из-за войны.

Также сообщали, что украинцам разрешили получить статус безработного через приложение "Дия".

В Украине уже 27-й день продолжается война. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала, как шли боевые действия 21 марта: на Донбассе противник вел штурмовые операции по всей линии соприкосновения, громким событием стал обстрел торгового центра на Виноградаре в Киеве - это окраина со стороны Бучи и Гостомеля. Также вчера возобновились переговоры Украины и России.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о проблеме с переговорами между Россией и Украиной, а также новой военной тактике Путина.