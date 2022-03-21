Украинцы могут подать заявление о предоставлении статуса безработного, начислении пособия по безработице или прекращении регистрации через портал или мобильное приложение "Дия", а также е-сервисы Государственной службы занятости.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой постановление Кабмина.

"Кабинет министров принял постановление, которым определил порядок регистрации безработных, начисление и выплату пособия по безработице во время войны", - говорится в сообщении.

В Минэкономики заявили, что украинцы гарантированно получат выплаты по безработице.

"В областях, где центры занятости не могут обеспечить финансирование помощи, перечисление средств будет осуществлять "Ощадбанк" на банковский счет заявителя или путем перевода через международную платежную систему My Transfer", - рассказали в министерстве.

Постановление Кабмин также предусматривает прекращение регистрации безработного в центре занятости в случае его отказа от выполнения общественно полезных работ. Поэтому нетрудоустроенные украинцы, которые получают государственную помощь, обязаны участвовать в таких работах по требованию военного командования или органов местного самоуправления.

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