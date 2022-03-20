Примерно треть всех частных предпринимателей Украины были вынуждены полностью закрыться или временно приостановить работу из-за войны с Россией.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Наши предварительные расчеты по уплате налогов свидетельствуют, что около 30% экономики либо не работает, либо временно не работает. Треть экономики сейчас не функционирует", – сказал Марченко во время телемарафона.

По его словам, такие данные Министерство финансов получило после подсчета уплаченных налогов на доходы физических лиц и Единого социального взноса.

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