В Украине меняются продуктовые схемы. Во-первых, Кабмин переводит производство части продуктов питания на военные рельсы — предприятия будут получать госзаказы, а людям еду станут раздавать бесплатно (как минимум, в части регионов).

Некоторые предприятия уже получили такие заказы. "Начали выполнять первые госзаказы военных администраций, пока что по маслу и по сыру. Отрабатываем с ними логистику и оплаты", — рассказал "Стране" руководитель компании "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

Во-вторых, Кабмин своим постановлением сузил перечень продуктов, на которые действуют ограничения по максимальной торговой наценке в 10%. Из списка убрали гречку, сахар, макароны из муки высшего сорта, сливочное масло жирностью 72,5%. Это значит, что торговые сети могут накручивать на этих продуктах и больше 10%. При этом нужно декларировать изменение цен, предоставляя аргументы — почему дорожают продукты.

При этом власти не отступились от прежней риторики — повышение цен в военное время это мародерство.

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма говорит, что запасов продовольствия в Украине есть до конца следующего года.

Но полки магазинов заполняются не слишком активно. Если в Киеве и больших городах проблема с едой более-менее решена, то в населенных пунктах поменьше продуктов по-прежнему не хватает.

Поэтому цены на ассортимент, который не попадет в социальный госзаказ, скорее всего, будут контролировать не слишком жестко. А это значит, что многие продукты могут подорожать. Что, собственно, уже происходит.

Разбирались, что сейчас происходит на продуктовом рынке, и как будут переписывать ценники на еду.

Проблемная логистика

Мы уже писали, что буквально с первых дней войны Украину накрыл продуктовый ажиотаж — люди атаковали магазины, пытаясь сформировать хотя бы минимальный НЗ. Поэтому спрос на еду резко пошел вверх, тогда как предложение, наоборот, просело. Главной причиной стали проблемы с логистикой. К примеру, в Киеве супермаркеты в последние годы работали с колес — из-за дороговизны земли распределительные центры торговых сетей вынесли в пригород. С началом войны, когда враг начал блокировать города-спутники, доставка оттуда продуктов для столицы дала сбой. Также из-за боевых действий стало сложно развозить продукты по стране, а ряд пищевых предприятий остановились.

Через какое-то время торговые сети и пищепром немного адаптировались к новой реальности. В части магазинов продукты появились, но далеко не везде. В некоторых городах еду по-прежнему сложно купить, а полки в супермаркетах пустые.

"Ситуация с обеспечением продуктами питания зависит от обстановки в том или ином регионе — идут ли там боевые действия и есть ли возможность организовать логистику. Понятно, что в населенных пунктах, которые находятся в эпицентре войны, проблема с обеспечением продуктам стоит очень остро, в том числе из-за невозможности гарантировать стабильность гуманитарной помощи. В более спокойных регионах ассортимент продуктов в торговых сетях, хоть и уже довоенного, но позволяет удовлетворить потребности людей. Отчасти проблемы с обеспечением решили за счет возобновления работы местного бизнеса. К примеру, в Киеве за последние дни снова начали работать порядка 400 компаний. Также оптимизировали логистические маршруты и активизировали поставки импортной продукции",— рассказал нам глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Впрочем, украинцы все равно жалуются на скудный выбор продуктов. Особенно остро это ощущается в небольших городах, которые находятся в отдалении от основных логистических маршрутов.

"В магазинах мало что можно найти — сахара нет, из круп разве что пшено и овсянка, мясо и молочку завозят редко",— рассказала нам жительница Миргорода Полтавской области Елена. Это при том, что ситуация в регионе более-менее спокойная — активных боевых действий там нет.

Во многом проблема с обеспечением продуктами питания связана также со сложностями в работе пищевых предприятий.

"Проблемы сейчас есть буквально со всем. Не было муки, только решили этот вопрос, на фабрике взрывной волной выбило все окна. Надеюсь, через пару дней закончим с ними, и возобновим работу фабрики. Спрос на макаронные изделия очень большой, нужно работать",— рассказал нам глава концерна "Ярослав" (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук.

Сергей Вовченко говорит, что из предприятий, которые входят в их группу, на данный момент не работает Баштанский сырзавод в Николаевской области — он попал под обстрелы и остановлен на неопределенное время. Все остальные предприятия работают с нормальной загрузкой, проблем с сырьем нет.

"Много людей выехало из страны, экспорт остановился, то есть, в целом спрос упал. Из-за этого появился даже излишек молочного сырья. Мы заказы торговых сетей выполняем и даже могли бы производить больше. Но вот с логистикой по-прежнему все сложно, особенно в регионах, где идут боевые действия. "Туда ни сети, ни дистрибуторы, ни перевозчики добраться не могут",— говорит Вовченко.

Куда пропала еда

Пищевики также жалуются на перебои с поставками сырья. Да и в целом ситуация с запасами еды в стране не до конца понятна. Запасы аграрной продукции в Украине, на первый взгляд есть. Экспорт на сегодня практически остановлен, поэтому в стране скопились немалые объемы прошлогоднего урожая. Но есть нюансы.

"Давайте быстро развею бравурные реляции об излишке харчей в Украине.

1. Запасы зерна и подсолнечного масла, которые вроде в Украине есть, сейчас в том числе и оккупантов кормят. Ведь очень много всего этого в регионе, который сейчас временно оккупирован.

2. Зерно и тем более подсолнечное масло во время хранения портятся. Особенно если не обеспечиваются оптимальные условия хранения (а сейчас они во многих регионах далеки от оптимальных), поэтому значительная часть пойдет на свалку уже в мае. О каких "многолетних" запасах вообще можно говорить.

3. Теперь к рациону украинца, а он все таки состоит не только из зерна и подсолнечного масла, не так ли? А как насчет овощей, фруктов, мяса, молока, рыбы? Напомню, основные запасы лука находятся на Херсонщине, во временно оккупированном регионе. Это все в хранилищах без электроэнергии и быстро портиттся. Также уже должна была начаться реализация ранней продукции , выручка от которой кормит сотни тысяч жителей юга, а продукция поступает в другие регионы. Фактически это все сейчас не работает.

4. Рыба по импорту, импортные фрукты — просто промолчу. Это все заходит, преимущественно, через порты и когда будет восстановлено, — непонятно. Поэтому пока без этого.

5. В западных областях страны уже сейчас возникают локальные дефициты продуктов питания, ведь там сейчас очень много переселенцев. Закрыть их за счет импорта не получается, ведь в ЕС поставки контрактные и расписанные наперед, плюс им сейчас нужно кормить плюс 3 млн украинцев. Наши сети готовы покупать продукты, но их просто физически нет у оптовиков ЕС.

6. Основной вывод: у нас есть запасы базовых продуктов. Но это совсем не гарантирует продовольственную безопасность Украине. А производители, особенно продуктов с высокой добавочной стоимостью, находятся вообще на грани банкротства и его угроза каждый день растет", — описывает ситуацию на своей странице в Фейсбуке эксперт аграрного рынка Андрей Ярмак.

Также он дает совет украинцам: "если есть возможность организовать небольшой огород для себя этой весной, наверное, стоит рассмотреть такую возможность".

Меню по госзаказу

Правительство решило взять ситуацию с продуктами под более пристальный контроль. В Украине запускается госзаказ на социальные продукты, которые станут раздавать бесплатно людям в городах, оказавшихся в окружении или на линии боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем видеообращении 18 марта.

По его словам, государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты. В список, в частности, вошли зерно, крупы, подсолнечное масло, консервы и др. Минрегион ежедневно станет формировать перечень городов, куда нужно доставлять продукцию.

"Военные местные администрации будут подавать заявки, сколько нужно продуктов для каждого из городов. "Укрзализныця" закупает продукты и в партнерстве с Гуманитарным штабом развозит их по регионам", — описал продуктовую схему Шмыгаль.

Под эту программу уже выделили 18 млрд, она должна не только помочь украинцам с продуктами, но и поддержать пищепром.

Сергей Вовченко рассказал, что они уже начали работать по госзаказу, пока отрабатывают логистику и механизмы оплаты.

Что будет с ценами

Параллельно Кабмин немного ослабил ценовое регулирование на ряд продуктов.

18 марта правительство приняло постановление №311, которым изменило перечень продуктов, на который установлена граничная торговая надбавка в размере 10%.

Из списка убрали гречку, сахар, макароны из муки высшего сорта, сливочное масло жирностью 72,5%. Но изменения цены на них все равно нужно декларировать.

Ограничение торговой надбавки осталось на муку, молоко в пленке жирностью 2,5%, хлеб и батон, яйца, куриную тушку, рафинированное подсолнечное масло.

Как говорят на рынке, послабление связано с тем, что держать ценники в нынешних условиях непросто, ведь дорожает сырье и логистика. Поэтому многие предприятия уходят в минус.

"Мы продаем макароны по 22-23 гривны за килограмм, хотя подорожала логистика и мука, а какой будет цена на газ вообще непонятно", — говорит Александр Барсук.

"Мы отпускные цены не меняем, несмотря на подорожание газа и автомобильного топлива", — добавил Сергей Вовченко.

Впрочем, по словам Забловского, в некоторых регионах есть проблемы с искусственным завышением цен. "Поэтому сейчас такие действия со стороны бизнеса будут приравниваться к фактам мародерства, соответствующий мониторинг станет проводить Бюро экономической безопасности",— отмечает Забловский.

Госпотребслужба уже обратилась к украинцам — просит сообщать о фактах завышения цен.

В фактаже, по всей видимости, недостатка не будет. "Картофель с 7 гривен подскочил в некоторых городах до 32 гривен, потому что поставки шли во многом с Черниговской области. В то же время Черкасская область, которая выращивает картофеля в 6,5 раз больше, чем потребляет, испытывает проблемы с рынками сбыта. С другими овощами борщевого набора похожая ситуация",— отмечает аграрный эксперт из Черкасской области Владимир Куприянов.

По данным Госстата, за февраль (информации за март еще нет), хлеб пшеничный в Украине подорожал, по сравнению с январем, с 33,61 до 34,96 гривен, батон — с 18,1 до 18,63 гривен, гречка — с 47, 6 до 48,7 гривен за килограмм, пшено — с 18,7 до 19,5 гривен, говядина — с 195,6 до 208 гривен, куриное филе — со 122,95 до 123,5 гривен. Мягкие сыры прибавили в цене почти 6 гривен на килограмме (до 139,6 гривен), сливочное масло — 2 гривны (до 54,6 гривен), сало — около 3 гривен (до 107,3 грн за килограмм), капуста и лук —по 3 гривны (до 20,3 и 14,5 гривен соответственно) и т.д. И это всего за месяц, а по факту основное подорожание пришлось на первую неделю войны, когда начал ажиотажно расти спрос на продукты.

Удастся ли властям удержать ценники в марте — вопрос пока открытый. Эксперты говорят, что, скорее всего, будут искать некий компромисс: цены на социальные продукты останутся неизменными и по ним будет госзаказ, а остальная еда будет понемногу дорожать — иначе производители попросту разорятся. При этом пищевикам дана установка не наглеть и не взвинчивать ценники в разы — такие случаи контролёры намерены жестко пресекать. Но как это сработает на практике с учетом того, что по многим продуктам намечается дефицит — вопрос открытый.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

Кроме того, мы рассказывали, как изменится экономика Украины в ближайшие месяцы.