В государственном приложении от Министерства цифровой трансформации "Дия" появилось обновление, которое несколько дней назад анонсировали власти.

В нем можно зарегистрировать повреждения своего жилья во время войны, чтобы потом можно было подать заявку на компенсацию от государства.

Чтобы получить доступ к услуге - необходимо обновить приложение. В разделе "Послуги" нужно найти "Пошкоджене майно" и действовать по инструкции, заполняя поля, которые предлагает приложение. Так, нужны данные про имущество, его фото, а также данные для связи.

Обещают, что через неделю услуга будет доступна в Центрах предоставления административных услуг.

Скриншот: Дія

Ранее "Страна" писала о том, что Кабинет министров сократил сроки подачи заявки на выплаты потерявшим работу украинцам через "Дию".

Также мы рассказывали, что в "Дие" появилось необычное обновление - там появилась игра "єБайрактар".

Напомним также, что физические лица предприниматели (ФЛП или ФОП) 1, 2 и 3 групп могут заплатить налоги в государственном приложении "Дия".