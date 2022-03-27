Кабмин ограничил срок подачи заявки для выплаты средств украинцам, потерявшим работу из-за активных боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно документу от 26 марта, подать заявку на получение выплат в размере 6,5 тысячи гривен ФОПам и почти всем официально трудоустроенным наемным работникам, которые потеряли возможность заработка из-за активных боевых действий на территории Украины, можно будет лишь до 31 марта.

Напомним, 11 марта украинцы начали получать выплаты "за войну". Ранее Зеленский анонсировал денежную помощь гражданам, потерявшим работу из-за войны, в размере 6,5 тысяч гривен. Также он пообещал пенсионерам мартовскую индексацию пенсий на 14%.

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