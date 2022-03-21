В государственном приложении от Министерства цифровой трансформации "Дия" появилось необычное обновление.

В новой версии, которую можно получить с обновлением приложения, появилась игра - "єБайрактар". Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров и назвал ее "цифровым успокоительным".

Отмечается, что разработчики отреагировали на шуточную просьбу от пользователей управлять боевым беспилотником через приложение. Мол, раз уж в нем постоянно появляются все новые и новые функции, почему не добавить такую для военного времени.

Разработчики ответили так же шуточно. "єБайрактар" - простая игра, где игрок управляет прицелом и должен ликвидировать грузовики и танки с символикой Z.

За успешные попытки он получает баллы. В игре есть свой рейтинг, после первых часов игры там определился лидер - "Александр - кацапоуничтожитель".

Скриншоты из приложения ДИЯ

Отметим, что это не первое обновление с начала войны. Так, украинцам разрешили получить статус безработного через приложение "Дия". Кроме того, потерявшие работу наемные сотрудники и ФОПы получат по 6,5 тысяч гривен через "Дию".