В Украине не будут проводить референдумы ни по одному вопросу, прописанному в предварительном варианте мирного соглашения с Россией, до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не выведет войска с нашей территории.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время брифинга 30 марта.

"Безусловно, референдум не будет проходить сегодня, потому что сегодня у нас военное положение, у нас идет война. Процедура проведения референдумов в Украине четкая и сбалансированная. Мы выйдем на процедуру запуска референдума только после того, как российские войска покинут нашу территорию. То есть, отойдут на территории по состоянию на 23 февраля 2022 года", - сказал советник ОП.

Также Подоляк напомнил о нормах Венской конвенции, согласно которой любой договор, заключенный во время активных военных действий на территории страны-подписанта, считается недействительным.

Напомним, 30 марта глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что мирный договор с РФ возможен лишь после полного вывода российских войск с той территории Украины, которую она контролировала по состоянию на 23 февраля.

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