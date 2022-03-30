Секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в комментарии "Стране" сообщил, что после вчерашних заявлений России о "снижении активности" на Черниговском и Киевском направлении, обстрелы города начались ещё интенсивнее, чем раньше.

"Ночь была достаточно сложной. Самолеты врага сбрасывали бомбы, обстреливали город с тяжёлого оружия. По моим ощущениям сегодняшняя ночь была одной из самых интенсивных по обстрелам в Чернигове за весь период войны", - сообщил Ломако.

Он добавил, что сейчас он не знает, сколько пострадавших и погибших в результате ночного обстрела Чернигова.

"Мы не считали, сколько погибших и пострадавших. Но, насколько я понимаю, есть и одни, и другие", - сказал он.

По его словам, в результате обстрелов пострадали памятки архитектуры.

"Повредили библиотеку, которая является объектом исторического наследия. Это одно из самых красивых зданий в Чернигове", - рассказал Ломако.

Напомним, ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что считает обманом заявление Минобороны РФ о "снижении активности" под Киевом и Черниговом. По его мнению, на самом деле россияне хотят окружить Донбасс.

После это Генштаб ВСУ зафиксировал активизацию боевых действий на Донбассе, куда сосредоточивает свои усилия противник.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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