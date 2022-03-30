Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что в регионе не наблюдается анонсированного уменьшения активности войск РФ.

Об этом Чаус сообщил в видеообращении утром 30 марта.

"Уменьшение" активности в Черниговской области, в кавычках, враг продемонстрировал ударами по городу Нежин, в том числе авиационными, и всю ночь гатил по городу Чернигов. Уничтожены объекты инфраструктуры, библиотеки, торговые центры, много домов", - сказал Чаус.

Напомним, ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что считает обманом заявление Минобороны РФ о "снижении активности" под Киевом и Черниговом. По его мнению, на самом деле россияне хотят окружить Донбасс.

Разведка Британии заявила, что российские части возвращаются в РФ и Беларусь для переформирования и пополнения запасов.

Также сообщалось, что Байден пока не видит признаков того, что Россия отводит войска от Киева.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.