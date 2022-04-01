Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть причастность Украины к удару по топливному складу в российском городе Белгород.

"Я не могу ни подтвердить, ни отвергнуть утверждение, что Украина была причастна к этому лишь потому, что я не владею всей военной информацией", - сказал Кулеба.

В Минобороны не подтверждают и не опровергают причастность к подрыву нефтебазы в Белгороде.

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ. Мы не впервые видим такие обвинения. Потому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", - сказал спикер Минобороны Мотузянык на брифинге в украинском медиа центре в Киеве.

Напомним, взрыв и пожар на нефтебазе в российском Белгороде произошли на рассвете в пятницу, 1 апреля. Власти Белгородской области заявляют, что базу обстреляли украинские военные вертолеты. Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков говорит, что жертв после удара и возгорания нет. Ранее сообщалось о двух пострадавших. Взрыв на нефтебазе вызвал в Белгороде огромные очереди на заправках и возмущение российской системой ПВО.

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