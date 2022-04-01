В российском Белгороде после взрыва на нефтебазе и бушующего на ней пожара, выстроились огромные очереди за топливом на местных автозаправках. Об этом свидетельствует опубликованное видео с места событий.

В соцсетях жители Белгорода ругают российскую систему ПВО и возмущаются по поводу заявления губернатора региона о том, что местным жителям ничего не угрожает.

"Вячеслав Гладков, в смысле ничего не угрожает? По нашему городу стреляют, вы говорите, что ничего не угрожает, вы адекватный? Нам же говорят, что воздушное пространство Украины наше. Где пи@дежом попахивает", - пишет один из пользователей соцсети.

"Грош цена нашим ПВО. Вся техника со времен СССР, только в телевизоре и на параде пиарите новейшую технику, а по факту ничего нет", - возмущается другой пользователь.

"А как же рассказы, что у Украины уже нет авиации, что за 2 дня первых все уничтожили, они же уже над Россией летают, а что тогда на самом деле в Украине творится?" - удивляется еще один пользователь соцсети.

Напомним, взрыв и пожар на нефтебазе в российском Белгороде произошли на рассвете в пятницу, 1 апреля. Власти Белгородской области заявляют, что базу обстреляли украинские военные вертолеты. Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков говорит, что жертв после удара и возгорания нет. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

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