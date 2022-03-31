Война, которая уже более месяца идет на территории Украины, имеет еще одно измерение - медийное.

Украина в этом отношении продвинулась дальше России. Очень многие известные украинцы пошли воевать. И теперь создают для своей аудитории дополнительную картину о войне - кроме той, что транслируют в Генштабе, на Банковой и центральных телеканалах.

Причем продвигают украинские фронтовые блогеры куда более жесткие нарративы, чем официальные источники. Они показывают военные трофеи, сожженную технику, убитых или захваченных пленных и тому подобное.

С российской стороны единственным таким "лицом войны" стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он развернул широкую пиар-кампанию вокруг действий чеченских подразделений под Киевом и в Мариуполе. И даже утверждает, что сам побывал в этих локациях (что в Украине называют фейком).

При этом в последние дни Кадыров пошел вразрез с официальной линией Москвы и заявил, что нужно не переговоры с Украиной вести, а воевать "до победного конца". За что получил уже окрик (пусть и в завуалированной форме) из Кремля.

Но очевидно, что многие сторонники войны в России именно такую точку зрения как раз и поддерживают.

"Страна" разбиралась, какое влияние глава Чечни на самом деле имеет на события в Украине.

Был ли Кадыров под Киевом?

Видео с чеченскими военными, которые в составе военных колонн идут по территории Киевской области, Кадыров начал публиковать в своем телеграм-канале еще в первые дни после вторжения.

26 февраля он показал видео сборов чеченского спецназа в Грозном и заявил, что в Украину отправятся воевать 12 тысяч добровольцев.

Далее ролики публиковались практически ежедневно - судя по ландшафту, флагам и другим маркерам, это действительно была территория Украины. Видео Кадырову сбрасывали его соотечественники, которые показывали захваченные трофеи и рассказывали, как захватили ту или иную локацию.

Чеченцы, судя по всему воевали под Киевом, к западу от столицы, в районе Гостомеля, Бучи и Ирпеня.

13 марта Кадыров заявил, что и сам прибыл в эту местность. Видео с ним публиковали российские телеграм-каналы. Правда, снято оно было в помещении, и нельзя было понять, где на самом деле глава Чечни находится. На видео он сказал, что главная задача - "взять Киев".

В тот же день Кадыров ответил на предположение советника главы ОП Арестовича, что если глава Чечни под Киевом, то его уничтожат.

"Почему если? Ты не видел съемки, или я должен постучать в твои двери?", - написал Кадыров у себя в Телеграм.

Но уже 15 марта он уже выложил видео, как встречает в Грозном секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

То есть, если Кадыров и был в Украине, то недолго. Но установить это досконально не представляется возможным - съемок на открытой местности, которые можно было бы идентифицировать, глава Чечни не показал.

Он только заявлял, что находился в Гостомеле.

"На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а сейчас еще ближе, и догадайтесь, насколько близко мы приблизились. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?", - писал Кадыров.

После этого украинские спецслужбы заявила, что телефонные номера главы Чеченской республики к украинским сотовым сетям в период его якобы пребывания под Киевом не подключались. А телефонная трубка с его номером мобильного телефона не перемещалась в эти дни за пределы Чечни.

Кадыров и Мариуполь

28 марта появились сообщения, что Рамзан якобы опять приехал на территорию Украины. На этот раз - в Мариуполь, где, судя по многочисленным видео, уже воюют чеченцы.

Информация сначала прошла по телеграм-каналам, потом о ней заявили и власти Чечни.

Также появилось его фото в закрытом помещении с чеченскими военными и с Пушилиным. Но, повторимся, никаких указаний на то, что это помещение находится именно в Мариуполе нет. Было еще одно видео с улицы, но местность опознать на нем невозможно, а мета-данные подчищены.

Также в российских телеграм-каналах появилось фото Рамзана Кадырова, где он совершает намаз на улице, рядом с пулеметом с подписью, что это Кадыров на Донбассе.

Однако, это явно не Донбасс.

Фото сделано на АЗС "Роснефти" Pulsar. В "ДНР" и "ЛНР" под этим брендом компания не работает. То есть, это фото явно постановочное. Впрочем, на страницах самого Кадырова этого фото нет.

Кроме того, 29 марта, как писали РИА Новости, Кадыров выступал в Грозном после обеда.Меньше, чем сутки с нынешней логистикой, добраться туда с Донбасса трудно.

Из-за всего этого "визит в Мариуполь" был воспринят в Украине как фейк.

Единственное видео, которое теоретически может служить подтверждением того, что Кадыров все-таки был в Мариуполе или где-то еще на Донбассе в конце марта - это видео, где он ведет "военный совет".

Там также присутствовали "глава ДНР" Денис Пушилин и российский генерал Андрей Мордвичев (спикер Офиса президента Украины Арестович говорил, что он 18 марта погиб при обстреле аэродрома в Чернобаевке). Мордвичев рассказывает о планах по окружению "Азовстали" "через два дня" (что показывает, что беседа идет во время штурма Мариуполя).

Кадыров и "партия войны"

Параллельно фотографиям и видео "из Украины" Кадыров неизменно развивал мысль о том, что Россия должна бескомпромиссно "зачистить бандеровцев" и закончить военную операцию взятием Киева.

Обострилась эта риторика после переговоров Украины и России в Турции, на которых наметился первый существенный сдвиг к движению к окончанию войны.

Киев предложил свой детальный проект урегулирования. Где, как заявили в Москве, были учтены требования РФ по безопасности: отказ вступать в НАТО, размещать военные базы и проводить международные военные учения без согласия России.

Взамен Украина потребовала военных гарантий своей безопасности у стран Альянса, Китая и России.

Вряд ли предложения Украины во всем устроили российское руководство. Спорных моментов у этого проекта оказалось много. Например, РФ, по мнению Киева, должна вывести войска задолго до того, как Украина имплементирует все эти договоренности. Кроме того, Россия продолжает настаивать на признании Крыма российским и независимости "ЛДНР".

Тем не менее сдержанный оптимизм у главы российской делегации Мединского все же прозвучал. А минобороны РФ заявило, что снижает военную активность под Киевом и Черниговом.

Итоги переговоров вызвало громкую "зраду" как в Украине, так и, особенно, в России (детальнее мы анализировали этот процесс здесь).

Одним из недовольных в России стал как раз Кадыров. Он заявил, что переговоры в Стамбуле ни к чему не приведут.

"Мое мнение убеждённое, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, надо полностью закончить начатое, не останавливаться, надо зайти в Киев и забрать его", - сказал глава Чечни.

После возмущений от Кадырова в Кремле 30 марта сделали знаковое заявление в адрес тех, кто призывает "воевать до конца".

"Сталинградов в календаре нет и быть не должно, здесь не место эмоциям", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По сути это был ответ тем, кто призывал воевать во что бы то ни стало.

Вечером того же дня Кадыров записал видео, где заявил, что "ни на какие уступки мы не пойдем, это господин Мединский что-то ошибся, неправильно сделал".

По мнению Кадырова, Путин продолжит воевать в Украине. "Наши ребята воюют по всем фронтам и в последующем зайдём в Киев... Вас Европа и Запад не спасёт", - заявил Кадыров.

С одной стороны, можно предположить, что глава Чечни играет роль "плохого полицейского" и озвучивает угрозы, которые произносить остальным не по рангу.

С другой - судя по реплике Пескова, процесс этот не совсем контролируемый. И в российской власти есть разные точки зрения на вопрос переговоров с Украиной.

Кадыров и часть силовиков - за продолжение войны. Причем глава Чеченской республики здесь уже открыто выступает как неформальный лидер "партии войны".

А крупный бизнес выступает за заключение мира. О чем нам говорит как минимум участие Романа Абрамовича в переговорном процессе.

На грани этих интересов и балансирует сегодня Кремль. И от того, чья партия возьмет верх во-многом и зависит и то, как быстро закончится конфликт.

Однако даже если двум странам и удастся договориться о некоем компромиссе и прийти к миру, то "военная" тема внутри России не закончится.

Из-за постоянных отчетов СМИ и лояльных власти блогеров о том, как успешно развивается российская "спецоперация" в Украине, у многих россиян складывается впечатление, что победа близка. На самом деле это не так, и российская армия несет потери и столкнулась с большими трудностями, которые не позволяют ей захватить большую часть Украины. Максимум - решать какие-то локальные задачи на отдельных участках фронта. Например, на Донбассе (подробнее об этом мы писали здесь).

И это и является одной из главных причин того, почему Москва активно ведет переговоры с Украиной о мире, хоть Киев и не соглашается на многие требования РФ.

Однако, если мир будет заключен, то сторонники продолжения войны в России вряд ли признает то, что это произошло из-за того, что российская армия не справилась с поставленной военной задачей. Они обвинят (и уже обвиняют) "предателей" в самой российской власти в том, что они не дали армии "завершить начатое" и "украли победу". И многие россияне именно в такую трактовку и поверят. А Кадыров может стать лидером (или одним из лидеров) этой условной "партии войны".

И в таком случае это может стать серьезной внутренней проблемой для Путина. Вряд ли "партия войны" начнет обвинять в предательстве лично президента (по крайней мере вряд ли сразу), а скорее неких "изменников" в его окружении. Но по авторитету Путина в любом случае будет нанесен серьезный удар. И Кремлю нужно будет как-то эту проблему решать.

Угроза внутрироссийских обвинений Кремля в "зраде" сама по себе затрудняет переговорный процесс и достижение неких компромиссов. Однако, судя по заявлениям Пескова о Сталинграде и по тому, что переговоры продолжаются, настрой выходить на договоренности с Украиной по миру в Москве есть. Но вопрос какие это будут договоренности и где пройдет линия компромисса.