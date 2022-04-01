Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает об освобождении от оккупантов ряда населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

Об этом Генштаб пишет в своей дневной сводке в Facebook.

В частности, речь идет о таких населенных пунктах: Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка.

Также Генштаб сообщает, что после ухода противника подразделениями ВСУ взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

При этом об освобождении Иванкова, Бучи и Гостомеля пока не сообщается, хотя, по сведениям из соцсетей, российские войска оттуда ушли.





Ранее оперативное командование "Юг" сообщило, что в Херсонской области ВСУ освободили 11 населенных пунктов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

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