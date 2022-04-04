Польша вслед за Британией выступает против компромисса с Россией. Варшава, как и весь мир, шокирована снимками из освобожденной Бучи.

Позицию высказал президент Польши Анджей Дуда в Твиттере.

"Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и наказаны. Снимки из Бучи опровергают утверждение, что мы должны искать компромисс любой ценой", - заявил Дуда.

Он также призвал дать Украине больше оружия.

"На самом деле, защитникам Украины нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие".

Напомним, в освобожденной Буче нашли братскую могилу и много трупов на улицах.

Также мы писали, что в Минобороны России отрицают обвинения в массовых убийствах людей в Буче.

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