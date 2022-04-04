Секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

По его словам, уже третий день в Буче нет обстрелов.

"Тихо, как до войны. В городе много наших военных. Понятно, что идёт зачистка на предмет возможного заминирования и деятельности диверсионных групп. Но по имеющейся информации, русские полностью ушли из города. Люди сейчас очень рады. Они видели наших военных, обнимали их и плакали от счастья", - сообщает он.

При этом в городе полностью разрушена инженерная инфраструктура.

"Это и обрывы линии электропередач, и прорывы газо- и водопроводов. Поэтому в Буче нет воды, тепла, света и газа. Также почти нет интернета и мобильной связи", - обьясняет Шаправский.

Помимо этого, в городе разрушено много жилых домов.

"Сумму убытков и точное количество разбитых зданий мы ещё подсчитываем. Но в основном пострадали жилые дома, и большинство из них уничтожены под фундамент. Полностью разрушен "Эпицентр". Садики, школы и объекты социальной инфраструктуры, к счастью, уцелели. Магазины и супермаркеты пока что не работают", - говорит секретарь горсовета.

Шаправский добавил, что за время блокады были ограблены почти все квартиры в Буче.

"Оккупанты выносили все, что можно. Доходило до абсурда - забирали нижнее белье и даже украли живую козу, привязав ее к БТРу. Помимо этого, у них были списки представителей местной власти, активистов и АТОшников. По этим спискам они искали людей и место их проживания. Так они разрушили дом мэра из гранатометов, от него ничего не осталось", - рассказывает он.

Также Шаправский заявил, что на данный момент возвращаться в Бучу небезопасно.

"Нам нужен еще примерно месяц, чтобы город стал пригодным для жизни. На многих территориях проводится разминирование. Наши коммунальные службы и сервисные компании делают все, чтобы восстановить инфраструктуру. Плюс - в городе начался усиленный комендантский час, он закончится 5 апреля. Его ввели, чтобы могли работать взрывотехники", - рассказывает он.

По словам Шаправского, с начала войны из Бучи эвакуировалось почти 90% населения.

"В некоторых населенных пунктах Бучанского района оккупанты под предлогом эвакуации вывозили местных жителей в Беларусь. Так было, например, в селах Гавриловка и Синяк. Люди по сей день находятся там и не знают, как сюда добраться. Мы пытаемся с ними установить связь и помочь. Об этой ситуации мы уже проинформировали уполномоченного в Верховной Раде по правам человека, Красный крест и всех остальных", - утверждает Шаправский.

Кроме этого, он сообщил, что сейчас в братской могиле около церкви в центре Бучи похоронены 260 человек. При этом только за сегодня в городе нашли ещё 30 погибших.

"Во многих точках, где базировались оккупанты, мы находим трупы со связанными руками. Сейчас проводятся поисковые работы, чтобы найти и идентифицировать тела погибших. Также в городе много обугленных машин, в которых заживо сгорели люди", - утверждает Шаправский.

Больше всего Буча на данный момент нуждается в топливе и генераторах.

"Есть потребность в топливе - это бензин и дизель, чтобы запустить генераторы и подать людям воду. Еще нам нужны генераторы малой мощности - 5 и 7 киловатт", - говорит секретарь горсовета.

Также Шаправский рассказал, что российские военные несколько раз предлагали местной власти сотрудничество.

"Один раз русские оцепили здание горсовета и передали охранникам, чтобы "завтра представители местной власти сами нас нашли, это в их же интересах". На следующий день я вынужден был эвакуироваться, а городской глава принял решение остаться в Буче. За место его нахождения оккупанты даже предлагали вознаграждение. Ему фактически удалось оставаться незамеченным для русских", - объясняет он.

Шаправский считает, что сейчас ситуация в Буче легче, чем в Маруиполе.

"Но Гостомельская, Ирпенская и Бучанская общины приняли на себя удар и дали возможность защитникам Киева подготовиться и собраться с силами. Фактически оккупанты поняли всю безысходность своего положения и под предлогом "так и было задумано" отсюда отошли", - говорит Шаправский.

Ситуация в Буче, где были найдены сотни убитых тел мирных жителей, поразила весь мир. Так, кадры с трупами на улицах и сожженными машинами дошли до глав государств и подстегнули их на большую военную поддержку Украины и санкции для России.

Только Министерство обороны России опровергает обвинения в массовых убийствах людей в Буче и заявляет, что опубликованные фотографии и видеоматериалы якобы являются "провокацией" и "постановкой". Однако даже международные наблюдатели, такие как Human Rights Watch подтверждают, что имеют доказательства совершения российской армией военных преступлений в Буче.