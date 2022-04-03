Грузия еще раз заявила, что не будет вводить санкции против России.

Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передают "Новости-Грузия".

По его словам, это противоречило бы национальным интересам Грузии. И намекает, что могло бы создать опасное напряжение с Россией.

"Еще раз хочу пояснить. Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа. Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", - заявил Гарибашвили.

При этом у Грузии самой есть территориальные проблемы. Накануне Тбилиси назвал "неприемлемыми" разговоры Южной Осетии о референдуме по присоединению к РФ.

А секретарь СНБО Данилов вообще призвал Грузию начать войну против России.

Отметим, что из стран бывшего Союза, за исключением Прибалтики, никто не ввёл санкции против России.

Например, президент Молдовы Майя Санду недавно заявила, что страна будет придерживаться нейтралитета в войне и не будет присоединяться к западным санкциям против России.

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