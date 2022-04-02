Руководство Молдовы сохранит позицию нейтралитета и не будет присоединяться к санкциям, которые ввел Запад против России в связи с войной в Украине.

Об этом заявила в пятницу, 1 апреля, президент Майя Санду в интервью "Радио Свободная Европа".

"Есть определенные вещи, которые мы обязаны обеспечить нашим гражданам. Оставляя страну без энергоресурсов и дестабилизируя ситуацию здесь, мы не поможем никому: ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе", - сказала Санду.

По ее словам, конфликт в соседней стране негативно повлиял на экономическую ситуацию в Молдове.

"Что могут означать санкции с точки зрения экспорта и импорта: у нас и так нет доступа ни на украинский рынок, ни на российский, ни на белорусский. Из-за войны и экспорт, и импорт с этими странами заблокирован", - пояснила Санду.

Кроме того, президент отметила сильную зависимость Молдовы от экспорта энергоресурсов из России.

"Можем мы сегодня оставить нашу страну без природного газа, электричества? Нет, не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тысяч украинских беженцев, 50 тысяч из которых - дети", - сказала Санду.

Она проинформировала, что западные партнеры оказывают поддержку Молдове, которая оказалась в непростой ситуации и пытаются найти альтернативные источники закупки энергоресурсов, но пока без результатов.

"Очевидно, до тех пор, мы не можем игнорировать реальность", - добавила глава Молдовы.

Напомним, в Молдове не видят угрозы переноса боевых действий из Украины на свою территорию.

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