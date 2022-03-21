Посольство Ирана в Украине временно переводят в Молдову. Об этом сообщил в понедельник посол исламской республики в Киеве Манучехр Моради.

"Учитывая невозможность продолжать работу посольства в Киеве, было принято решение временно перенести его в Кишинев, столицу Молдову", - цитирует его агентство ISNA.

По словам дипломата, "решение было принято в связи с близостью этой страны к Украине, а также потому что посол Ирана в Киеве также выполняет функции посла в Молдавии".

Ранее мы писали, что все сотрудники белорусского посольства покинули Украину из-за того, что Россия запускает ракеты на территорию Украины с территории Беларуси и у Украины с Беларусью сложные дипломатические отношение.

Также 13 марта из-за нападения России на Украину министерство иностранных дел Украины заявило о прекращении работы посольства и консульств на территории Российской Федерации.

А после провала переговоров Лаврова и Кулебы, которое прошло при посредничестве турецких дипломатов в Анталье, посольство Турции в Украине переезжает из Киева в Черновцы.