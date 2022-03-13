В воскресенье, 13 марта, министерство иностранных дел Украины заявило о прекращении работы посольства и консульств на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Посольство Украины в Москве и консульские учреждения Украины на территории РФ были вынуждены прекратить исполнение своих функций. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране немедленно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

В то же время МИД Украины сообщил, что в случае срочной необходимости можно связаться с дипломатами при помощи "горячей линии" по телефону +38 044 238 15 88.

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