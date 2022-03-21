Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Китай сыграть важную роль в поиске политического решения в войне против Украины.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter в понедельник, 21 марта.

"На протяжении десятилетий украинско-китайские отношения основывались на взаимном уважении, понимании и выгоде. Мы разделяем позицию Пекина о необходимости найти политическое решение в войне против Украины, и мы призываем Китай, как мировую державу, сыграть важную роль в этих усилиях", - написал глава МИД.

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