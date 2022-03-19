Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн заявил, что ситуация в Украине стала "доказательством отсутствия необходимости в существовании таких блоков, как НАТО".

"Военные блоки - это рудименты времен холодной войны. После распада Советского Союза Североатлантический альянс должен был уйти в прошлое, как и Организация Варшавского договора. Однако НАТО не только не было распущено, но и стало постоянно расширяться. И вы можете представить себе, к чему это привело: именно украинский кризис стал для нас предостережением", - сказал Лэ Юйчэн.

Лэ Юйчэн добавил, что Пекин выступает против расширения альянса на восток и не приемлет односторонние санкции.

"Китай также не приемлет односторонние санкции, которые применяются без резолюций Совета Безопасности ООН и при отсутствии достаточных оснований, подтверждаемых нормами международного права", - сказал Лэ Юйчэн.

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