Красный Крест Китая предоставит Украине гуманитарную помощь. На нее будет выделено 10 млн юаней (1,57 млн долларов).

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Китая Ванг Венбин, сообщает Sky News.

По его словам, китайская организация Красного Креста выделит Украине гуманитарную помощь на 1,57 млн долларов – это 10 млн юаней.

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