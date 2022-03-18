На заседании Совета Безопасности ООН по военно-биологической программе в Украине Китай выступил против разработки биологического оружия.

Китай заявил, что стороны должны дать ответ по поводу "документов" по биологическому оружию, представленных Россией.

Об этом в пятницу заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Китай выступает решительно против разработки, обладания или использования биологического или химического оружия какой-либо страной", - сказал он на заседании.

Помимо этого КНР призывает все страны "уничтожить запасы химического оружия как можно быстрее", добавил глава китайского диппредставительства.

"Любая информация о военно-биологической активности должна вызывать обеспокоенность и привлекать внимание международного сообщества, чтобы можно было избежать непоправимого ущерба. В этом отношении стороны должны проявить ответственный подход. Россия представила новые, только что обнаруженные документы на этот счет. Заинтересованные стороны должны ответить на вопросы и предоставить своевременные и всеобъемлющие разъяснения, чтобы снять сомнения международного сообщества", - сказал он.

В начале заседания постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия получила новые данные о работе биологических лабораторий в Украине над опасными вирусами. США участвовали в управлении этой деятельностью и финансировали ее.

Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более $200 млн на финансирование биологических лабораторий в Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.

На территории Украины сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявляло военное ведомство РФ.

Напомним, что в начале марта в России заявили, что США в биолабораториях в Украине создавало биологическое оружие. По мнению России, украинцы заражали животных вирусами и хотели выпустить их на территории России. Тогда Пентагон опроверг это, а в США заявили, что в биолабораториях проводились научные исследования. Тогда и президент Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает биологическое оружие.

После этого пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что заявления России об американских лабораториях по биологическому оружию и разработке химического оружия в Украине "уловкой", которая совершена для попытки оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные атаки.