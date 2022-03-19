Китай не демонстрирует готовности уступить требованиям США по поводу взаимодействия с Россией и ситуации в Украине, эксперты не ожидают таких шагов от Пекина.

Об этом сообщает The Washington Post.

Газета пишет, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора предупредил председателя КНР Си Цзиньпина "о серьезных последствиях", если Китай "окажет поддержку России". Однако в было мало признаков того, что Си Цзиньпин воспринял уговоры Байдена относительно того, что его страна не должна приходить России на помощь, пишет издание.

The Washington Post констатирует, что комментарии китайской стороны после разговора, "по всей видимости, не свидетельствовали об изменении позиции".

"В пространном заявлении, опубликованном министерством иностранных дел после звонка, Китай подверг жесткой критике санкции, видимо, включая и те, которые США могли бы ввести против Пекина за помощь России", - сообщает газета.

Эксперты выражали сомнения относительно того, что Пекин продемонстрирует значимые подвижки, отмечается в материале.

"Телефонный разговор вряд ли приведет к каким-либо значимым изменениям позиции Китая. Пекин, вероятно, пришел к выводу, что, даже если он пойдет на это, его отношения с Вашингтоном не улучшатся", - полагает Аманда Сяо, которая является старшим аналитиком международной исследовательской организации International Crisis Group и занимается вопросами, касающимися Китая.

Согласно оценке The Washington Post, "Китай пытается остаться нейтральным, оказывая поддержку Москве и не отталкивая Запад в попытках сохранить прочные связи с обеими сторонами". А администрация Байдена по сути предупреждает Китай о том, что это не сработает, говорится в статье.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если он "примет правильное решение осудить Россию за варварство".

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