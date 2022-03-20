Китай не собирается поддерживать Украину в войне с Россией, но и России оружие поставлять не будет.

Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

Дипломат сказал, что его страна находится "на правильной стороне истории", выступая против антироссийских санкций. В то же время Китай не рассматривает поставки оружия Москве, о чем ранее заявляли официальные лица США.

Пекин собирается и дальше придерживаться независимой позиции по Украине, а роль США в этой войне назвал дестабилизирующей.

Напомним, Китай не демонстрирует готовности уступить требованиям США по поводу взаимодействия с Россией и ситуации в Украине, эксперты не ожидают таких шагов от Пекина.

Напомним, в Украине уже 25-й день продолжается война. Мы подробно рассказывали обо всех важных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

Кроме того, мы рассказывали, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних новостях о ситуации на фронте и вокруг украинско-российских переговоров.