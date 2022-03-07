Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не видит опасности переноса в республику боевых действий с территории Украины.

Об этом глава Молдовы рассказала в эфире молдавского телеканала PRO TV.

"На этот момент опасности военного нападения нет. Ситуация для всех сложная, но все же хотелось бы не преувеличивать эту опасность", - пояснила Майя Санду.

При этом президент Молдовы признала, что "есть определенные риски, связанные с населенными пунктами на левом берегу Днестра, которые не подконтрольны конституционным органам Молдовы".

"У нас там есть иностранные войска", - сообщила Санду.

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Белгорода-Днестровского заявил о закрытии проезда для тех, кто хочет покинуть Украину через Молдову.

Также мы писали, что пограничники рассказали, куда за неделю войны выехали почти девятьсот тысяч украинцев.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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