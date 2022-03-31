В Грузии отреагировали на заявления Южной Осетии о проведении референдума по присоединению к России.

"Разговоры о референдуме в Южной Осетии являются неприемлемыми", - заявил глава МИД Грузии.

Ранее в частично признанной республике говорили, что начнут готовить референдум после 10 апреля, когда пройдут выборы президента Южной Осетии.

Напомним, ранее мы сообщали, что 27 марта "глава ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время в "республике" может пройти референдум о вхождении в состав РФ.

Также сообщали, что 29 марта рассмотрение вопроса о вхождении в состав РФ анонсировал "глава ДНР" Денис Пушилин.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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