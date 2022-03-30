Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для присоединения к России.

Об этом заявил президент частично признанной республики Анатолий Бибилов в своем обращении, опубликованном на сайте партии "Единая Россия".

"Первое за новейшую историю возрождение русского мира, понимание того, что есть черта, за которую нельзя заступать, случилось именно здесь, в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость Республики Южная Осетия, за что мы всегда будем благодарны руководству и народу Российской Федерации. Спасибо вам, братья и сестры. Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития", - сказано в тексте обращения.

Затем Бибилов обозначил главную историческую и стратегическую цель осетинского народа - "объединение в рамках одного государства".

"Это государство - Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем. Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться", - заявил Бибилов.

И заверил, что соответствующие юридические шаги будут сделана в ближайшее время: "республика Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины - России".

Как писала "Страна", 27 марта "глава ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время в самопровозглашенной "республике" может пройти референдум о вхождении в состав России.

А 29 марта рассмотрение вопроса о вхождении в состав РФ анонсировал "глава ДНР" Денис Пушилин. Он заявил, что это произойдет после "выхода на конституционные границы республики".