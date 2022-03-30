Белый дом опубликовал релиз по телефонному разговору Байдена с Зеленским, который длился около часа.

"Лидеры говорили о том, что Соединенные Штаты работают круглосуточно, чтобы выполнить основные запросы Украины по помощи в области безопасности, критической важности этого оружия для конфликта, а также продолжающихся усилиях Соединенных Штатов с союзниками и партнерами по выявлению дополнительных возможностей для оказания помощи. Украинские военные защищают свою страну.

Кроме того, президент Байден проинформировал президента Зеленского о том, что Соединенные Штаты намерены предоставить правительству Украины 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной помощи. Он также вспомнил дополнительные санкции и гуманитарную помощь, объявленные на прошлой неделе. Президент Зеленский проинформировал президента Байдена о статусе переговоров Украины с Россией", - говорится в сообщении.