Спустя два дня после слов "главы ЛНР" Леонида Пасечника о "референдуме" по присоединению к России эту же тему поднял "глава ДНР" Денис Пушилин.

Он заявил, что вопрос о присоединении "ДНР" к России будет поднят после того как "выйдем на конституционные границы республики" (ими в "ДНР" называют административные границы Донецкой области).

"Что касается вхождения в состав РФ, что касается желания и стремления, то они отчетливо прослеживаются с 2014 года - желание быть в России", - сказал Пушилин на пресс-конференции в Донецке.

Между тем согласно данным украинского Генштаба Россия хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.