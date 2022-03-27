Глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на оккупированной части Луганской области пройдет "референдум" о вхождении в состав Российской Федерации.

Об этом Пасечник сказал на пресс-конференции 27 марта, его слова приводит "Луганскинформцентр".

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал он.

Слова Пасечника прокомментировал российский сенатор Андрей Клишас. По его мнению, "ЛДНР" вправе принять решение о вхождении в состав России, если оно не противоречит "конституциям республик".

"В общем, похоже, в Москве решили готовить присоединение "ЛДНР" к России", - отреагировал на заявления Пасечника и Клишаса Телеграм-канал "Политика Страны".

По данным на 20 февраля, российские паспорта получили 770 тысяч жителей Донбасса.

Ранее стало известно, что граждане Украины и люди с паспортами "ЛДНР" смогут работать в России без оформления патента.

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