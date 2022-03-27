Министерство иностранных дел Украины отреагировал на заявление так называемого главы "ЛНР" Леонида Пасечника о проведении в "республике" референдума о вхождении "ЛНР" в состав Российской Федерации.

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что ни одна страна в мире не признает результатов насильственного изменения международных границ страны:

"РФ не оставляет попыток взорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и без правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства", - заявил Николаенко.

Николенко подчеркнул, что Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который "ускорит его падение в пропасти глобальной изоляции".

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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