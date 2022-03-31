В Генштабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку об обстановке на фронте по состоянию на 24:00 30 марта и заявили о том, что сохраняется угроза применения ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры нашего государства.

Об этом Генштаб ВСУ сообщает в Facebook.

"В акватории Черного моря находятся корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". В военно-морской базе Севастополя завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров". Продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил Российской Федерации для участия в войне. По имеющимся данным, в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений Восточного военного округа остались в подавляющем большинстве военнослужащие срочной службы, что свидетельствует об исчерпании возможностей формирования дополнительных подразделений", - говорится в сообщении Генштаба.

Для контроля за временно оккупированными территориями юга Украины противник пытается создавать военно-гражданские администрации и начал подготовку к проведению референдума по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области (так называемой "херсонской народной республики").

На Волынском направлении. В районах населенных пунктов Пинск, Лунинец республики Беларусь зафиксированы подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации, которые, вероятно, были выведены с территории Украины.

На Полесском направлении идет плановая перегруппировка подразделений Восточного военного округа. Ожидается перемещение указанных подразделений на другие направления.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Оккупанты сосредоточились на ведении диверсионно-разведывательной деятельности и продолжают принимать меры по налаживанию тылового обеспечения. В ближайшее время ожидается усиление огневого воздействия по украинским подразделениям с целью обеспечения перемещения своих войск с последующей задачей блокировки города Чернигова.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, ведет артиллерийские обстрелы города. Совершает перемещение артиллерийских подразделений в районе города Изюм, создает ударные группировки, в том числе из состава ранее выведенных войск.

На Донецком направлении основные усилия противника и в дальнейшем сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также захвате города Мариуполь. Враг пытался проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Попасная, Рубежное, Новобахмутовка, Марьинка, Золотая Нива. Удачи не имел. В Мариуполе россияне продолжают вести штурмовые действия. Ожидаются попытки провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов. Подразделениями Сил обороны восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово, Заградовка, Кочубеевка. В целях восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки.

В Генштабе добавили, что по имеющейся информации, командование вооруженных сил Российской Федерации с началом вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров, а именно:

командующего 1-й танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя, снятого с должности;

командующего 6-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Владислава Ершова, снятого с должности и арестованного;

начальника штаба – заместителя командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майора Сергея Ныркова, который был тяжело ранен;

начальника штаба – заместителя командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майора Андрея Серицкого, который был тяжело ранен;

заместителя командующего 41 общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Суховецкого, который погиб;

командующего 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, который погиб;

командующего 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Михаила Зуска, снятого с должности и арестованного.

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