Министерство обороны России представило свою трактовку происходящего под Киевом и Черниговом с российскими войсками, чью активность там вчера обещали "снизить в разы". Как заявили в ведомстве, вооруженные силы РФ приступили к плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях в связи с "выполнением поставленных задач".

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он утверждает, что на первом этапе "спецоперации" якобы планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, включая Киев, сковать их на поле боя и не позволить им использовать силы на главном направлении российских действий – на Донбассе.

"На первом этапе операции планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших городов, сковать их. Эти цели были выполнены. Одновременно ВС РФ решали задачу создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению "народных республик Донбасса", - сказал Конашенков.

Таким образом, по словам Минобороны, теперь российская армия проводит перегруппировку войск, чтобы активизировать действия "на приоритетных направлениях", прежде всего на Донбассе. То есть перебрасывает туда войска из-под Киева и Чернигова.

Как писала "Страна", в Чернигове сообщили, что после слов РФ о "сокращении активности" обстрелы города начались еще интенсивнее.

Также мы приводили данные украинских военных, согласно которым Россия не отказалась от попыток захватить или окружить Киев и Чернигов.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.