Жительница Чернигова Ольга в комментарии "Стране" рассказала о том, как переживает блокаду и как сейчас обстоит ситуация в городе.

Больше месяца войны Ольга находится в Чернигове.

"Наша семья планировала эвакуироваться, но не успела: в день отъезда российские войска взорвали мост через Десну, из-за чего Чернигов фактически остался отрезанным от Киева. Мы пытались найти пути, как можно эвакуироваться другим способом - вскоре и они оказались нерабочими. А на сегодняшний день, как мы знаем, эвакуироваться из Чернигова нереально. Если бы была возможность, то я бы очень хотела уехать с семьей. Дома я осталась с отцом, парнем, бабушкой и дедушкой. Моя мама и сестра смогли эвакуироваться раньше. Сейчас мы без сомнений готовы уезжать, потому что с каждым днём ситуация в городе становится только хуже", - говорит Ольга.

Помимо этого, она добавила, что в Чернигове уже давно нет отепления, а согреться сегодня можно только на улице.

"Более того, наш мэр говорил, что запустить отопительный сезон даже в октябре будет невозможно. В моей квартире очень холодно, мы все надеваем несколько слоев одежды и выходим греться на улицу. Так продолжается уже несколько недель", - рассказывает жительница Чернигова.

Также в районе, где живет Ольга со своей семьей, с середины марта нет света.

"Из-за этого у нас сильно "потек" холодильник. Но есть хороший лайфхак: мы складываем мясо и некоторые продукты в банки с очень соленой водой - так они хранятся дольше. Правда, куда убирать продукты в жару - непонятно. За все это время света в нашем районе не давали и вряд ли электрику починят в ближайшие дни. Потому что на днях на моих глазах обстреляли весь округ, с домов буквально свисает проводка", - говорит Ольга.

Кроме этого, в городе есть проблемы с мобильной связью и интернетом.

"Было такое, что мы на протяжении недели были полностью отрезаны от получения информации - ни позвонить, ни в интернет зайти. На самом деле это хуже всего - ты не знаешь, что вообще происходит в городе", - заключила Ольга.

Заряжать телефоны, как утверждает Ольга, приходится в других районах города.

"Иногда люди самостоятельно скидывают из окна удлинители, и кто хочет - подзаряжает гаджеты. Конечно, адреса центров для подзарядки постоянно меняются в целях безопасности. В целом с этим все очень сложно. Каждый раз идёшь и рискуешь жизнью, чтобы просто зарядить телефон", - рассказывает женщина.

Ольга добавила, что самая большая проблема сейчас - это отсутствие воды.

"Раз в полторы недели на полдня тоненькой струей нам включают воду на уровне первого-третьего этажей в доме. Плюс, недалеко от меня есть Стрижень (приток Десны), поэтому техническую воду оттуда мы носим ведрами. Что касается питьевой воды - нам подвозят ее в разные точки. Но опять же - мы люди молодые и можем встать в очередь, чтобы набрать несколько бутылок воды. Для одиноких пенсионеров это очень трудно", - говорит Ольга.

Также во многих районах Чернигова нет газа.

"Слава богу, у нас его не отключали. Мы даже можем готовить еду. Но в большей части Чернигова газа вообще нет, поэтому люди буквально готовят еду на кострах", - рассказывает Ольга.

Помимо этого, Ольга считает гуманитарную ситуацию в Чернигове катастрофической.

"Во многих аптеках не хватает лекарств. Только благодаря волонтерам можно что-то найти. Продуктовые магазины просто не работают из-за того, что нет света. Да, хлеб нам подвозят. Но это ещё нужно знать время и место его доставки. Сейчас еда у нас заканчивается и где ее купить - я не знаю. Возможно, ещё неделю Чернигов продержится, но если ничего не решат с путями поставок провизии, то будет катастрофа", - уверена Ольга.

Также Ольга говорит, что с каждым днем перемещаться по городу становится только опаснее.

"Один раз произошла очень страшная ситуация. Я сидела дома и увидела из окна, что практически в соседний дом летит снаряд. Тем временем мой отец, дедушка и молодой человек пошли за водой. Им просто повезло, что оккупанты "промазали". А иначе они могли бы уже не вернуться. Поэтому каждый раз поход за едой и водой - это огромнейший риск".

Напомним, что вчера, 29 марта, во время общения мэра Чернигова с CNN прозвучал взрыв в прямом эфире. Мэр сообщил о 400 погибших в городе.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.