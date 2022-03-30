Россия не отказалась от попыток захватить или окружить Киев и Чернигов. При этом ранее в Минобороны РФ объявили о снижении военной активности на двух направлениях - киевском и черниговском.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник

"Действительно, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений с киевского направления, а также с черниговского направления", - сказал спикер Минобороны.

Но, по его словам, массового отвода российских войск из этих районов не наблюдается.

"Очевидно, противник отводит подразделения, которые понесли наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать. По состоянию на сегодня, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере окружить, в том числе, и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове", - заявил Мотузяник.

Ранее губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что в регионе не наблюдается анонсированного уменьшения активности войск РФ.

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.