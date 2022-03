Армия России частично выводит некоторые подразделения ВС РФ с территории Киевской и Черниговской областей. Кроме того, у противника значительные трудности с вводом в бой расконсервированной боевой техники: в 163-м танковом полку 150-й мотострелковой дивизии значительное количество неоперабельной техники. Поэтому подбитые машины хотят тракторами отогнать на територию Донецкой области, чтобы там попытаться почиинить.

Об этом сообщил Генеральный штаб Украины в среду, 30 марта.

"Враг продолжает нести значительные потери. Согласно имеющейся информации, 28 марта в постоянной дислокации 83-й отдельной штурмовой бригады состоялась церемония прощания с павшими российскими военнослужащими. Их число составляет примерно 200 человек", - сообщает Генштаб.

Кроме того, по из словам, в Беларуси отрицают участие в войне против Украины, свободно предоставляя территории ВС РФ, аэродромы и транспортные сети, а также места для пуска ракет. В соответствии с международно-правовыми актами, их действия подпадают под агрессию.

"Республика Беларусь также предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью медучреждений на своей территории. Так, в последние дни в населенный пункт Наровля Гомельского района отмечается прибытие с территории Украины большого количества российских военных различной степени ран", - заключили в Генштабе.

Скриншот Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.