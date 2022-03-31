Генштаб ВСУ подтверждает факт вывода части войск РФ с территории под Киевом как на правом так и на левом берегу Днепра. Сообщается, что противник перегруппировывает силы в направлении на Славянск и активизировал атаки на города в Луганской области - Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Попасная. Об этом идет речь в обновленной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на полдень четверга, 31 марта.

"Зафиксирован переброс части войск и техники врага с территории республики Беларусь на территорию российской федерации железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, противник сосредоточился на удержании уже занятых рубежей, подготовке к возобновлению наступательных действий по отдельным направлениям и установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Также сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре Украины.

"Продолжается перемещение на территорию нашей страны дополнительных подразделений вооруженных сил Российской Федерации для ведения боевых действий. В то же время отдельные воинские части врага уже исчерпали возможности формирования резервов", - говорится в сообщении.

На Полесском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на выводе подразделений с территории Украины, восстановлении их боеспособности и их вероятной переброске на другие направления. В частности, враг перемещает подразделения 35-й, 36-й общевойсковых армий и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск из Полесского операционного района.

"Для обеспечения ухода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и осуществляют дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями средствами. В связи с критической ситуацией вывод подразделений 35-й общевойсковой армии организует лично командующий армией генерал-лейтенант Александр Санчик", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе ВСУ утверждают, что в ходе ведения боевых действий в Украины потери 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 06705, Борзя) 29-й общевойсковой армии составили более 60% личного состава.

На Северском направлении оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы Чернигова и тем временем закрепляются на занятых рубежах и производят перегруппировку. Для ведения разведки и корректировки огня артиллерии враг использует БПЛА.

На Броварском направлении противник продолжает отвод подразделений, вероятно, в приграничные районы с российской федерацией.

"Часть подразделений остается на позициях и блокпостах вдоль транспортных коммуникаций и на подступах к временно занятым населенным пунктам. Осуществляется минирование участков местности и гражданских объектов", - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы Харькова.

В направлении на Славянск враг продолжает перегруппировку войск и пополнение боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, а также на захвате Мариуполь. Также армия РФ активизировала нанесение авиаударов по войскам и объектам в районах населенных пунктов Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная. Но при этом попытки обхода врагом украинских подразделений оказались безуспешны.

Российская армия усиливает группировку на Донецком направлении. Отмечено прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и техникой на железнодорожную станцию ​​Ровеньки.

Продолжаются штурмовые действия в Мариуполе.

Враг сосредотачивал усилия на удержании занятых позиций в районах населенных пунктов Новозлатополь и Любимовка.

В районе Новой Каховки противник развернул логистическую базу. Активных действий не предпринимает.

"На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности. Продолжает проведение мероприятий по инженерному обеспечению. Огнем артиллерии пытаются блокировать действия подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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