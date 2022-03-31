Российские войска продолжают обстреливать Харьковскую область. За минувшие сутки они нанесли 47 артиллерийских, минометных, танковых, ударов по объектам региона. Зафиксировано около 380 обстрелов из "Града" и "Смерча".

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в видеообращении.

Он также добавил, что в результате обстрелов пострадали районы Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ. В харьковском районе Салтовка обстрелом российских войск поврежден газопровод, был сильный пожар, сейчас спасатели его локализовали.

Под массированным огнем находились Дергачи. Один человек погиб, трое получили ранения. В городе разрушили одно из зданий горсовета, повредили многие дома.

"В этом направлении наши ВСУ работают и постепенно выгоняют врага", - сообщил Синегубов.

Губернатор добавил, что самая горячая точка области - Изюм. В городе продолжаются бои и постоянные обстрелы. Россия не дает открыть "зеленые коридоры" для эвакуации жителей.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.