Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что ядерная исследовательская установка в Харькове получила дополнительные повреждения в результате обстрела несколько дней назад, но ядерный материал остался нетронутым.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, что после обстрела ядерной установки в физтехе Харькова обнаружили повреждения в месте ее расположения. Вероятность новых повреждений ядерной установки остается высокой из-за постоянных обстрелов войсками страны-агрессора района расположения ЯПУ "Источник нейтронов".

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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