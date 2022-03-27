В Харькове при обследовании ядерной установки "Источник нейтронов" обнаружили вызванные обстрелами повреждения здания и зала, где она расположена.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"Согласно информации, предоставленной эксплуатирующей организацией (ННЦ ХФТИ), уже обнаружены такие повреждения ЯПУ "Источник нейтронов" по ​​результатам обстрела площадки российскими войсками 26.03.2022 года: значительные повреждения теплоизоляционной обшивки здания ЯПУ "Источник нейтронов"; частичное осыпание материалов облицовки в экспериментальном зале установки", - говорится в сообщении.

В Госатоме добавили, что персонал продолжает осматривать здания, сооружения и оборудование установки для идентификации всех повреждений.

Вероятность новых повреждений ядерной установки остается высокой из-за постоянных обстрелов войсками страны-агрессора района расположения ЯПУ "Источник нейтронов".

Напомним, что в Харькове повторно обстреляли исследовательскую ядерную установку в физико-техническом институте.

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